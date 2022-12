Libri: Giuseppe e Ugo Mannajuolo, una storia napoletana

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - "Giuseppe e Ugo Mannajuolo.

Ingegneri e Architetti tra neoeclettismo e razional-funzionalismo" di Alessandro Castagnaro e Florian Castiglione (editori Paparo), volume che si presenta domani alle 10,30 al Cinema Filangieri, racconta la storia di due figure di spicco dell'ingegneria e dell'architettura tra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. Giuseppe Mannajuolo con l'impresa Ricciardi, Borrelli e Mannajuolo, è noto per aver portato Giulio Ulisse Arata a Napoli, per aver realizzato le terme di Agnano e per il ricco ampliamento del quartiere di Chiaia, oltre a grandi opere come il Palazzo di Giustizia di Roma. Ugo ha firmato numerosi progetti di ville per una committenza raffinata tra Capri, Ischia, la costiera sorrentina e amalfitana, per poi specializzarsi nella progettazione di ospedali e di case del fascio in Campania, fino a numerose e ardite sale cinematografiche ed edifici residenziali tra Roma e Napoli nel dopoguerra. Il volume contiene documenti dell'archivio di famiglia e progetti inediti che illustrano la rapida evoluzione del gusto nel corso della prima metà del Novecento. Alessandro Castagnaro, è professore di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, Florian Castiglione è funzionario architetto del Mibact presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. A seguire, consegna del premio Roberto Mannajuolo alla ricerca - XI edizione a Corrado Castagnaro, architetto, dottorando in restauro architettonico. La Fondazione omonima ricorda l'impegno della famiglia Mannajuolo che, sin dai primi decenni del '900, ha contribuito alla vita culturale di Napoli sostenendo iniziative legate al mondo dell'arte e dell'architettura nel solco tracciato prima da Giuseppe Mannajuolo e, quindi da suo figlio Guido, fondatore nel 1943 della galleria Al Blu di Prussia. (ANSA).