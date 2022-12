Musei: MANN, 'Il Presepe Cortese' multimedia e pastori '700

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Tradizione e multimedialità si incontrano al MANN per raccontare il presepe napoletano del Settecento partendo dalla corte di Carlo III di Borbone. Si è aperta la mostra "Il Presepe cortese"( fino al 31 gennaio) con video immersivi e pastori settecenteschi. Tra questi la "Natività" di Giuseppe Sanmartino, l'autore del Cristo Velato (collezione Accardi). "Il presepe cortese è un'iniziativa di altissimo profilo culturale, perché sublima la grande arte presepiale con uno spirito contemporaneo di comunicazione. Un atto d'amore per un mondo che vale il riconoscimento UNESCO", commenta il Direttore del MANN, Paolo Giulierini. Una candidatura questa già sostenuta dalla Regione Campania e che nel corso dell'inaugurazione il consigliere comunale Catello Maresca ha chiesto al Sindaco Gaetano Manfredi di rilanciare insieme. "Il presepe fa parte dell'identità di Napoli, coniugare la tradizione con strumenti innovativi è il modo migliore per parlare alle nuove generazioni" ha detto Manfredi visitando la mostra Curatrice è Fabrizia Fiore (Presidente Associazione "Il miracolo di Carlo III"), con l'allestimento multimediale dello studio Marco Capasso e musiche di Antonio Fresa. Tra i pezzi in mostra un Oste di Nicola Somma (che con la sua espressione arcigna simboleggia il Demonio) un nobile di Salvatore Di Franco in abito del Settecento in velluto e seta di San Leucio, un nobile orientale con cane di Matteo Bottiglieri. Presentata con gli eventi natalizi la nuova campagna abbonamenti annuale OpenMANN a prezzi promo: dal 4 dicembre all'8 gennaio, il costo è 19 euro (adulto); 34 euro Family, 4 euro Academy per universitari. Un abbonamento sarà donato ogni mille visitatori in occasione delle domeniche gratuite. Dal 7 dicembre i presepi raddoppiano: torna quello classico curato dall'Associazione Presepistica Napoletana, (sezione Villa dei Papiri) con presentazione de libro "Il Presepe" (Il Mulino Edizioni) di Elisabetta Moro e Marino Niola. (ANSA).