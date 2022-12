Incendio in appartamento, in salvo intera famiglia

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Fiamme in un appartamento di Qualiano, in provincia di Napoli, poco prima delle 4 di oggi: vigili del fuoco e carabinieri sono riusciti a mettere in salvo una intera famiglia, una coppia e i tre figli tutti minorenni.

Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania ad intervenire in via Gigante: un cittadino aveva segnalato l'incendio al 112. Ed infatti, arrivati sul posto, una coppia e i tre figli stavano chiedendo aiuto dal balcone di casa dove si erano rifugiati. L'appartamento è distrutto e dichiarato inagibile. Nessun danno per l'abitazione al piano superiore. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio ma da una prima analisi sembra si tratti di un surriscaldamento degli elementi elettrici. (ANSA).