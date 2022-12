De Luca,pronti a treno Napoli-Afragola, ora bruciamo i tempi

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Il progetto della Linea 10 della Metropolitana - che collegherà Napoli alla stazione dell'alta velocità di Afragola, da dove si prosegue verso Roma e Milano e da dove partiranno in futuro i treni veloci verso Bari - si avvia a diventare realtà. Oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi hanno firmato l'accordo per dare il via al primo bando dei lavori e all'intero progetto.

"E' un impegno - ha commentato De Luca - che avevamo assunto quattro anni fa. Siamo partiti con una progettazione che ci ha consentito poi di candidarci a questo finanziamento. E' un'opera straordinaria, vale 2 miliardi di euro, per un collegamento fra la stazione di Afragola e la stazione di Piazza Garibaldi, l'aeroporto di Capodichino, Piazza Carlo III. Davvero un'opera straordinaria su cui ora dobbiamo bruciare i tempi, occorre acquisire pareri ambientali, pareri di soprintendenze, nell'obiettivo di andare in gara a metà del prossimo anno e di avere poi il completamento del finanziamento per un altro mezzo miliardo di euro. Ma mi pare davvero una di quelle opere destinata a cambiare il volto di tutto il territorio, soprattutto per dare un servizio a una parte della Campania che è estremamente popolosa: contiamo di avere quasi 200mila viaggiatori al giorno, oltre 40 milioni di viaggiatori l'anno, quindi veramente un'opera di grandissimo rilievo". (ANSA).