Abusivi di Pizzofalcone, terminati sgomberi disposti dal giudice

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - E' stato completato, senza intoppi, a Napoli, lo sgombero degli inquilini abusivi che occupavano illegittimamente una quindicina di appartamenti al civico 35 di via Egiziaca a Pizzofalcone.

I vigili del fuoco, insieme con Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno liberato oggi le ultime quattro abitazioni rimaste. Altre dodici sono state sgomberate tra ieri e l'altro ieri. Un gruppo di abusivi ha occupato per protesta il sagrato della vicina chiesa.

Tutte le abitazioni sono state "sigillate" con mattoni e cemento, per evitare eventuali incursioni. Inoltre la zona è costantemente presidiata dalle forze dell'ordine. (ANSA).