Abusivi di Pizzofalcone, gruppo si sistema in locale chiesa

(ANSA) - NAPOLI, 01 DIC - Un gruppo di persone, 6-7 in tutto, sgomberate a Napoli da alcune abitazioni che occupavano illegittimamente al civico 35 di via Egiziaca a Pizzofalcone, si è e introdotto e sistemato in un locale attiguo alla vicina chiesa dell'Immacolata.

Si tratta per lo più di donne che hanno sistemato i loro averi e un materasso a terra per dormire.

Una delle donne sembra necessitare anche del supporto di una bombola d'ossigeno per respirare. Nei giorni scorsi alcuni sfollati hanno protestato sul sagrato della parrocchia e affisso dei messaggi denigratori nei confronti del parroco dell'Immacolata, don Michele, e il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, su un portone e su una edicola votiva: "Il parroco di Pizzofalcone che con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli denunciò".

(ANSA).