Il progetto "Klimax Theatre" nelle scuole di Caserta

(ANSA) - CASERTA, 30 NOV - Il Comune di Caserta, tramite l'Ufficio Pubblica Istruzione, e l'associazione Klimax Theatre Company, con sede a Roma, hanno sottoscritto un accordo di partenariato per distribuire gratuitamente il progetto "Klimax Stream" a tutte le scuole di ordine e di grado pubbliche e paritarie della città di Caserta.

Klimax Stream è un progetto di teatro digitale della Klimax Theatre Company (compagnia teatrale riconosciuta dal Mic, ideata e diretta dall'attore, autore e regista teatrale Luca Varone) volto a supportare gratuitamente la cultura e l'apprendimento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e paritarie di tutta Italia, al fine di mettere in connessione i ragazzi, non solo con loro stessi, ma anche con i loro compagni e gli insegnanti, attraverso l'arte teatrale, creando così relazioni che facciano emergere desideri, bisogni e ambizioni.

"Questo progetto - sostiene il Presidente e direttore artistico della Klimax Theatre Company, Luca Varone - consiste nel fare in modo che le nuove generazioni possano avvicinarsi al teatro anche con la transizione digitale, attraverso sperimentazioni e innovazioni del linguaggio teatrale.

L'obiettivo principale futuro sarà quello di far diventare Klimax Stream una libreria digitale teatrale sempre a disposizione delle scuole italiane, incrementando l'offerta teatrale con l'aggiunta di altre pièce oltre che in inglese e francese anche in spagnolo, tedesco e italiano, affinché la piattaforma possa diventare uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza".

Il progetto ideato dalla Klimax Theatre Company nel 2020 in piena pandemia, non si limita alla semplice visione di spettacoli in lingua on line, ma di un vero e proprio laboratorio linguistico teatrale, poiché per ogni singolo spettacolo sono previsti in piattaforma contenuti di approfondimento, studio e ricerca. (ANSA).