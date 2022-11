Intesa, con comunità energetiche vicini a famiglie in difficoltà

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "Intesa Sanpaolo è vicina oggi a due Fondazioni, quella di San Gennaro a Napoli e la Fondazione di Messina che portano avanti progetti importanti di comunità energetiche rinnovabili e danno la possibilità a territori svantaggiati di condividere la produzione di energia e regalarla ai cittadini". Lo afferma Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, spiegando l'impegno del Gruppo alle famiglie "che in questo momento non possono permettersi l'inflazione sui costi delle bollette energetiche".

"Ma Intesa Sanpaolo - prosegue Nargi - sta mettendo anche a disposizione somme importanti per 8 miliardi di euro per consentire alle famiglie di affrontare questi momenti di difficoltà economica, ottenendo dei finanziamenti a costi molto bassi per redditi inferiori a 40.000 euro di Isee. Diamo la possibilità con interventi rateizzati di sei mesi anche a costo zero di affrontare le difficoltà. Sono atti che, come sta dimostrando anche la nostra vicinanza alla popolazione e alle aziende di Ischia, ci legano al territorio e al disagio sociale".

Uno sforzo che Intesa Sanpaolo sta facendo anche a livello generale, sulle attuali difficoltà economiche del Mezzogiorno: "Abbiamo un piano - illustra Nargi - che si affianca a quello nazionale Pnrr e ha messo a disposizione 400 miliardi per poter accompagnare tutte le missioni di investimento messe in moto con l'attuazione. In particolare ci sono 115 miliardi su 'finanziamenti verdi', che sostengono una delle tematiche che ci sta a cuore per evitare l'ampliarsi di diseguaglianze, la marginalizzazione di parte importante di tessuto economico della società italiana e di continuare a fare fino in fondo la nostra strada per consentire a questo paese di rimanere attaccato a motori di sviluppo mondiali. Il Pnrr è una grande opportunità, ieri di sviluppo e oggi di contrasto a una fase di recessione che dobbiamo contrastare". (ANSA).