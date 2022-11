Covid: in Campania aumenta tasso positività, calano ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Tasso di positività in aumento, ricoveri in calo. Sono le due facce che emergono dai dati Covid di oggi in Campania. I test effettuati sono stati 18.548 con 3.230 positivi. Si passa dal 15,08 di ieri al 17,4 di oggi.

I ricoveri in terapia intensiva calano da 12 a 9, quelli nei reparti di degenza ordinari da 331 a 327. Una nuova vittima nelle ultime 48 ore, altre 4 in precedenza ma registrate ieri.

