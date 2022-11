Covid: Campania, aumentano tasso positività e ricoveri ordinari

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Tasso di positività e ricoveri ordinari in aumento in Campania, mentre cala l'occupazione delle terapie intensive. E' quanto emerge dal bollettino dei dati Covid. I test effettuati sono stati 5.755 con 868 positivi per un tasso del 15,08 in aumento rispetto al 13,64 di ieri.

Nelle terapie intensive si passa da 17 a 12 posti occupati mentre nei reparti di degenza ordinari l'incremento è da 323 a 331. Due le nuove vittime. (ANSA).