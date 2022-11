Casamicciola:Caritas raccoglie indumenti intimi e tute per bimbi

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - Indumenti intimi e tute per bambini. La Caritas di Napoli ha avviato una raccolta a favore degli sfollati di Casamicciola. Il punto di riferimento è il Binario della Solidarietà in via Taddeo da Sessa, nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli. Si chiedono tute per bambini dai 2 ai 12 anni e gli indumenti per ogni fascia d'età.

La Caritas di Napoli, guidata da suor Marisa Pitrella, ha iniziato inviando comunque, a proprie spese, già oggi materiale per circa 100 persone, dai calzini alle magliette intime. Si tratta di capi richiesti soprattutto perchè gli sfollati hanno dovuto lasciare improvvisamente le proprie abitazioni e che in alcuni casi sono state travolte dalla frana. (ANSA).