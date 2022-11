Napoli: Spalletti, ora soluzioni per squadra più forte

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "Non guardo i Mondiali e non penso alla ripartenza del campionato, ora. Sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parlando a Firenze a margine di una serata dell'associazione Neri-Ferramosca. Il Napoli torna ad allenarsi lunedì a Castel Volturno prima di partire per il ritiro in Turchia, che dovrebbe cominciare l'1 o il 2 dicembre.

"Sono convinto che verrà usata bene questa sosta, perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro - ha detto il tecnico alla tv Rtv38 -. Magari ci fosse sempre a metà campionato un momento per poter rimettere a posto le cose. Io ora andrò a lavorare su nuovi concetti, sapendo che alla ripartenza della serie A troveremo squadre più forti, perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me la sosta viene a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo all'infinito era impossibile. Invece è possibile fare un bel periodo, staccare e giocare un altro buon periodo".

