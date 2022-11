Frana Casamicciola:gen.Scandone,forestali e droni per ricerche

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - "Contiamo di riuscire a inviare domani altri militari specializzati della Forestale della Campania con mezzi, droni e geologi specializzati in dissesto idrogeologico per fare le attività di ricerca e documentazione che poi saranno utili all'autorità giudiziaria". Lo ha detto il comandante provinciale di napoli dei Carabinieri, il generale Enrico Scandone, parlando della tragedia di Casamicciola.

"Contiamo poi - ha aggiunto - di mandare ulteriori militari perché sarà necessario chiudere queste zone per poter continuare le operazioni di ricerca, salvataggio e individuazione delle persone che sono ancora disperse e sostenere i colleghi che da stamattina, alle prime ore dell'alba, stanno operando senza sosta, anche perché all'inizio abbiamo avuto difficoltà a raggiungere l'isola con gli elicotteri e le motovedette perché le condizioni del mare e del vento mettevano a rischio la vita dei nostri uomini".

"Gli sfollati - ha detto ancora - si stanno radunando, saranno individuate strutture dove alloggiarli e garantiremo in sinergia con la Protezione civile ogni iniziativa e sostegno utile a queste persone che sono state portate fuori dalla propria casa per la loro sicurezza. Su tutta l'isola abbiamo una presenza permanente di 80 carabinieri, a questi abbiamo mandato in ausilio 21 uomini del reggimento Campania di Napoli, domani contiamo di inviare altri dieci uomini di rinforzo e soprattutto le sei unità della Regione Forestale Campania che sono specializzate con droni e geologi per le attività di ricerca e repertamento in caso di danno idrogeologico. Speriamo possa essere utile all'autorità giudiziaria per valutare quello che è successo". (ANSA).