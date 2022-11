Covid: in Campania stabili ricoveri e tasso di positività

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Stabili i numeri del Covid in Campania. I nuovi positivi sono 1.841 a fronte di 11.650 test per un tasso del 15,8% rispetto al 16,2 di ieri. Restano uguali i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva (17) e nei reparti ordinari (321). Nessuna nuova vittima. (ANSA).