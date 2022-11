Per rapinargli il Rolex gli sparano, uomo ferito nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Gli hanno sparato nel tentativo di rapinargli un orologio di valore. E' successo verso le 19.30 a Casoria, nel Napoletano. La vittima è ricoverata in ospedale per ferite ad un polso e a un ginocchio.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Casoria, intervenuti sul posto, uno scooter si è avvicinato al Suv a bordo del quale si trovava un 44enne con l'intento di sottrargli il Rolex che indossava. Durante il tentativo di rapina l'uomo è stato centrato da alcuni colpi ad un polso e ad un ginocchio.

La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Casoria per individuare i responsabili. (ANSA).