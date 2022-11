Meteo: domani scuole chiuse in molti comuni vesuviani

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO, 21 NOV - A causa dell'allerta meteo valida sull'intero territorio della Campania, domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia in provincia di Napoli.

A deciderlo, i sindaci dei rispettivi comuni con una apposita ordinanza.

"La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà, stando al bollettino meteo della Protezione Civile , perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento", dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno . "Domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell'evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l'invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza", sottolinea.

