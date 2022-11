Gambizzato a Napoli un uomo di 33 anni

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Un uomo di 33 anni è stato gambizzato in tarda mattinata a Napoli. Il ferimento è avvenuto nel rione Traiano.

L'uomo, trasportato in ospedale, ha ferite da colpi di arma da fuoco alle gambe, ma non sarebbe in grave condizioni.

Al momento non si conoscono i motivi del ferimento. (ANSA).