Controlli movida a Napoli, arrestato incensurato con cocaina

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Un giovane di 24 anni di Mugnano di Napoli, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri al Vomero durante i controlli notturni nelle zone della movida.

I militari della stazione Vomero Arenella insieme a quelli del reggimento Campania hanno fermato l'uomo - che era a bordo della propria auto - a Piazza Medaglie d'oro. Durante il controllo il 24enne è sembrato nervoso ed è scattata la perquisizione. Rinvenute e sequestrate 69 dosi di cocaina pronte per essere vendute e la somma in contanti di 260 euro ritenuti provento del reato. La perquisizione domiciliare dell'incensurato ha permesso di rinvenire e sequestrare diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e altri 700 euro in piccolo taglio.

L'arrestato, accusato di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio. (ANSA).