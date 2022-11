Scioperi: a Napoli fermi linea 1 metro e funicolari

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Ferma la linea 1 della metropolitana, stessa situazione per tutte le Funicolari, presenza di bus ridotta in strada. Lo sciopero di quattro ore dei lavoratori Anm indetto dalla Usb sta provocando ai pendolari pesanti disagi a Napoli. L'astensione dal lavoro, iniziata alle ore 11,30 avrà termine alle 15,30. Ritardi e cancellazioni questa mattina, dalle ore 9 alle ore 13, anche per gli utenti dell'Eav per lo sciopero indetto da Uil Trasporti, Faisa-Confail, OS USB e OS Orsa. Soppresso il treno Napoli -Sorrento delle 12,18. Il servizio della metro linea 1 riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16.24 e da Garibaldi alle ore 17.04. Le funicolari ripartiranno alle ore 15,50. (ANSA).