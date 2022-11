Prima immersione per i ragazzi dell'area penale di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Per la prima volta i ragazzi dell'Area Penale di Napoli, a Nisida, si immergeranno per un'attività di tipo professionale dopo avere conseguito il brevetto da sub. L'appuntamento è per domani, quando i giovani faranno questa esperienza accompagnati dai palombari della Marina Militare e dai sub di MareNostrum.

Si tratta di "un grande risultato per loro - si legge in una nota - nell'ambito di una riconciliazione sociale con la città".

I ragazzi con i palombari e i sub, puliranno i fondali marini. Negli stessi minuti, altri ragazzi, con i volontari di MareNostrum, saranno impegnati nell'attività di pulizia della spiaggia per tutelare uno degli angoli più belli e rappresentativi di Napoli.

Alle 9, al Molo Cappellini di Nisida, saranno presenti Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub d'Italia, Giuseppe Centomani, direttore del Dipartimento di Giustizia minorile della Campania, Francesca Esposito di MareNostrum, i rappresentanti del Comune di Napoli, Asia, Arpac Campania, Marina militare, Corpo militare dell'Ordine di Malta. (ANSA).