Coppia fidanzati minacciata nel Napoletano con spranga ferro

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - La scorsa notte, verso le 4.30, a Qualiano, in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via del Cimitero dove poco prima due fidanzatini che si erano appartati erano stati rapinati da tre banditi che, minacciandoli con una spranga in ferro, si sono fatti consegnare soldi e effetti personali per poi fuggire. Indagini in corso.

(ANSA).