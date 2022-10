Torna agibile un percorso nell'Accademia aeronautica di Pozzuoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 OTT - Lavoro in tandem tra SMA, società in house della Regione Campania e Aeronautica Militare. Un intervento che ha reso di nuovo agibile tutto il perimetro che ospita l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Dal lungomare di Via Napoli l'area, che fa parte dell'hub dell'Aeronautica, raggiunge i 130 metri sopra il livello del mare. La SMA Campania è intervenuta con tecnici specializzati per supportare al massimo l'Istituto di formazione dell'Arma Azzurra: ha rimosso la vegetazione spontanea che necessitava di un forte intervento di sfalcio dell'erba e del taglio di arbusti che, a causa della conformazione del terreno, risulta di difficile manutenzione, se non attraverso un'organizzazione specifica con mezzi all'avanguardia. "Siamo soddisfatti - dichiarano in una nota Fiorella Zabatta, Tommaso Sodano e Antonio Capasso, vertici della SMA - delle nostre squadre che hanno agito con professionalità e competenza al ripristino dello stato dei luoghi e per la capacità di riuscire sempre a collaborare in totale sinergia con le maestranze del posto, in questo caso con il personale militare dell'Accademia. Questa capacità ha prodotto ottimi risultati in breve tempo e ora tutta l'aria è perfettamente fruibile. Il nostro plauso va al Comandante, generale Luigi Casali ed il personale tecnico alle sue dipendenze, colonnello Di Tora e tenente colonnello Renzi.

Per la SMA Campania un'ulteriore occasione di crescita e di cooperazione con una realtà che è il fiore all'occhiello dell'Aeronautica Militare e del nostro Paese". (ANSA).