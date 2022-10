Salernitana: Iervolino 'fiducia piena in Nicola, grande tecnico'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Fiducia piena in Nicola. E' un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato il progetto con lui, la squadra è stata costruita sul suo modo e con la sia idea.

Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante": lo dice il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, a margine del Gran Galà del Calcio. La Salernitana, reduce dal ko contro l'Inter, è dodicesima in classifica e il club non nasconde le proprie ambizioni. "Cerchiamo di cogliere la salvezza - racconta il presidente - abbiamo una squadra importante, ma che deve crescere. E' il primo anno, vogliamo stare con i piedi per terra". (ANSA).