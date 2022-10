Scuola del Casertano intitolata a vittima innocente del clan

(ANSA) - CASERTA, 16 OTT - Alunni, docenti, rappresentanti delle associazioni e della società civile, hanno preso parte alla cerimonia di intitolazione a Gennaro De Angelis, vittima del dovere e della camorra, dell'auditorium della scuola media "Bagno" di Cesa (Caserta). Presenti il sindaco Enzo Guida ed il dirigente scolastico Pietro Corvino, le due istituzioni che hanno voluto e deliberato questa intitolazione. L'immagine di De Angelis, guardia penitenziaria uccisa per mano della camorra di Cutolo proprio 40 anni fa, è stata realizzata dall'artista Davide Montuoro che ha realizzato un murales.Gli alunni sono stati i protagonisti dell'evento nonché i destinatari delle riflessioni di gran parte degli interventi, tra cui quello di Nunzia De Angelis, figlia di Gennaro. Gli studenti hanno poi dato lettura di alcuni messaggi indirizzati proprio alla memoria di Gennaro.

De Angelis, fu ucciso nel 1982 quando aveva 37 anni, mentre si trovava in un circolo di Via Roma, nei pressi del Municipio nel centro di Cesa. Due killer lo raggiunsero nel locale verso le 20.15, sparandogli alla testa a bruciapelo. Nell'esecuzione venne ferito anche Pasquale Marino, pensionato di sessant'anni, che sarebbe morto quattro giorni dopo al Cardarelli di Napoli.

La figura di Marino, anch'egli vittima di quella tragica esecuzione, è stata ricordata in molti degli interventi che si sono succeduti.Al momento della morte Gennaro lasciò una giovane moglie, Adele, e tre figli piccoli, rispettivamente di nove, cinque e due anni. Le successive indagini consentirono di appurare che la sua morte fu decisa dalla Nuova Camorra Organizzata di Cutolo.

"La nostra comunità era in debito con la memoria di Gennaro De Angelis - ha esordito il sindaco Guida - abbiamo scelto questo luogo, affinché gli alunni possano avere la curiosità di sapere, conoscere, ed avere quindi l'esempio di una persona che, per fare il suo dovere, è stato ucciso" ha concluso Guida. (ANSA).