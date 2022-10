Champions: poker anche all'Ajax, il Napoli vola agli Ottavi

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Obiettivo raggiunto per il Napoli che si qualifica agli ottavi di finale di Champions League battendo in casa 4-2 gli olandesi dell'Ajax. Come all'andata, partita a senso unico a favore degli uomini di Spalletti con gli azzurri in vantaggio già dopo 4' con Lozano che raccoglie di testa un cross di Zielinski. Il raddoppio arriva al 16' con un tiro all'incrocio di Raspadori. Avanti di due gol, e con la qualificazione in pugno, il Napoli ha gestito la ripresa subendo il ritorno dell'Ajax in gol con Klaasen a inizio secondo tempo.

Poi due rigori, uno per parte (di Kvara per il 3-1 del Napoli al 62', e di Bergwijn all'83' per il 3-2 degli olandesi). In pieno recupero Osimhen, oggi al rientro, mette il sigillo alla partita per il 4-2 finale. Napoli agli ottavi di Champions. (ANSA).