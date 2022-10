Aeronautica-Università, sì ad iscrizione avieri a Ingegneria

(ANSA) - CASERTA, 11 OTT - E' partito alla Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta il 3° Corso Manutenzione Aeromobile, i cui frequentatori, primi in Italia, potranno aderire al Percorso di Studi Universitario di Primo Livello in Ingegneria Aerospaziale che nasce dall'Accordo stipulato il 14 luglio scorso tra l'Aeronautica Militare e l'Università degli Studi "Luigi Vanvitelli". Il percorso consentirà ai futuri specialisti dello storico istituto militare casertano di vedersi riconosciuti, anche dall'Università Vanvitelli, i crediti formativi del biennio che equivarranno al biennio del corso di laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica-Energetica, erogato dal Dipartimento di Ingegneria.

Al termine del biennio presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica, i frequentatori potranno continuare i loro studi presso la Vanvitelli per conseguire la laurea triennale in Ingegneria con un unico ulteriore anno integrativo. "Si tratta di una concreta occasione per potenziare e ampliare le conoscenze dei militari dell'Aeronautica - ha detto il Rettore dell'Ateneo Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti - ma è anche un sistema che consente di contribuire a incrementare il numero totale di laureati a livello europeo. Un esempio di proficua collaborazione tra due istituti di formazione che proseguono insieme l'obiettivo di sostenere i giovani nel loro percorso".

Il Comandante della Scuola Francesco Sassara ha evidenziato l'importanza dell'Accordo sottoscritto tra l'Aeronautica Militare e l'Ateneo casertano. "La portata formativa e culturale di questa iniziativa - ha detto - è così significativa da rappresentare un'importante pagina di storia di questo Istituto, nonché la base dalla quale proiettarsi verso nuove sfide formative". (ANSA).