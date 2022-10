La Salernitana vince con Dia, Nicola salva la panchina

(ANSA) - SALERNO, 09 OTT - Il derby delle panchine traballanti finisce con la vittoria sul filo di lana (2-1) per la Salernitana che salva sicuramente Davide Nicola e mette a rischio il futuro di Cioffi sulla panchina del Verona. Il momento decisivo della match al 48' della ripresa: con le squadre sull'1-1, Botheim riceve il pallone appena dentro l'area di rigore e lo tocca per favorire Dia che conclude di sinistro e manda la sfera a insaccarsi alle spalle di Montipò. E' la vittoria per la Salernitana che fa esplodere di gioia, oltre che i tifosi dell'Arechi, anche la panchina granata. Nasce una parapiglia con calciatori e staff del Verona che porta all'espulsione di Radovanovic e Ceccherini (quest'ultimo era in panchina, perché sostituito nel finale) e fa raddoppiare il recupero dai 5' già concessi a ben 10'. La partita, però, finisce senza altre emozioni e la Salernitana, dopo due sconfitte consecutive, l'ultima delle quali molto pesante (5-0) subita domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ritrova un po' di ossigeno e soprattutto tranquillità.

Il risultato inguaia, invece, il Verona, reduce da tre sconfitte consecutive, e potrebbe avere contraccolpi anche sulla futura guida tecnica. (ANSA).