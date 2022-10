Ucraina: De Luca, Italia non può più essere appendice della Nato

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Parla dell'iniziativa promossa dalla Regione per la pace, il governatore della Campania Vincenzo De Luca e anticipa che una "grande manifestazione si terrà a Napoli nell'ultimo fine settimana di ottobre".

"Abbiamo avviato una mobilitazione che dovrà concludersi con una grande manifestazione a Napoli che vedrà il coinvolgimento del volontariato, della scuola, dell'università, della cultura e di singole personalità interessate a far cresce un movimento per la pace nel nostro Paese", ha spiegato in diretta Fb. Domani in Regione si terrà un incontro preparatorio in vista della manifestazione, cui parteciperà anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Secondo De Luca "l'Italia e i governi non possono più essere una appendice della Nato, una segreteria distaccata del suo generale Jens Stoltenberg che per quello che mi riguarda sta dando prove di grande ottusità politica". "Abbiamo il dovere di reintrodurre nel linguaggio della politica la parola pace" e "abbiamo anche il dovere di dire agli italiano che siamo in guerra se l'obiettivo è la vittoria militare dell'Ucraina". "Non possiamo vivere in una economia di guerra senza dirlo in maniera esplicita", ha sottolineato. (ANSA).