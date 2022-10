Intossicati da mandragora: Asl, verifiche su lotto Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 07 OTT - "La situazione è sotto controllo: sono in corso analisi sui campioni prelevati e sono state adottate tutte le procedure previste in questi casi dalla normativa vigente". È quanto precisa la direzione della Asl dell'Aquila in merito alle notizie relative a casi di intossicazione, registratisi nel napoletano, riconducibili al consumo di mandragora, una pianta tossica simile ad alcuni tipi di verdura; uno dei lotti di verdure commercializzate proviene da Avezzano (L'Aquila) ed è stato sottoposto a un fermo cautelativo.

"C'è stato l'immediato intervento del Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) della Asl, diretto dalla dottoressa Maddalena Scipioni - si spiega in una nota - che, in sinergia con i Nas, ha effettuato prelievi sui campioni di prodotto che sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico per essere sottoposti ad analisi".

"In attesa del responso degli accertamenti - conclude la direzione Asl - il lotto in questione è stato ritirato e posto in stato di fermo cautelativo". (ANSA).