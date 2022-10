Nasconde arma clandestina in bagno, 49enne in carcere

(ANSA) - CASERTA, 06 OTT - Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Casal di Principe (Caserta) dai carabinieri perché trovato in possesso di un'arma clandestina, in particolare una pistola calibro 7,65, e di decine di proiettili (59) dello stesso calibro. Il 49enne è finito in carcere. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno effettuato il blitz a casa del 49enne con il supporto delle unità cinofile. Armi e munizioni sono state trovate nel bagno dell'abitazione; l'uomo è stato denunciato anche per furto di energia elettrica, per manomissione del contatore. (ANSA).