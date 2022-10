Intossicati da mandragora: Comune Napoli, no a spinaci freschi

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - "Si ribadisce l'invito ai cittadini a non consumare spinaci freschi ma solo surgelati fino a definizione della questione": lo scrive il Comune di Napoli in una nota relativa ai casi di intossicazione da mandragora registrati in alcuni centri della provincia. "Gli assessori alla Salute, Santagada, e al Commercio, Armato, stanno seguendo costantemente l'evolversi della situazione", si sottolinea da Palazzo San Giacomo. (ANSA).