Suora napoletana in udienza dal Papa per i suoi cento anni

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Domani compie cento anni di vita di cui 70 vissuti a Napoli, nel convento attiguo alla basilica Madonna del Buon consiglio di Capodimonte. Suor Filomena Gisoldi, religiosa della congregazione delle Suore francescane dei Sacri Cuori, oggi - in occasione del suo imminente compleanno - è stata ricevuta in Vaticano da papa Francesco.

A Roma è giunta in autobus. Sveglia prima dell'alba e viaggio verso la Capitale con alcune sue consorelle, tra cui la la superiora generale, madre Amabile Galatà, accompagnate da monsignor Salvatore Ardesini.

Originaria dell'Irpinia, ha perso la mamma durante il terremoto del 1930 che causò il crollo della sua abitazione. Lei riuscì a salvarsi. Poi è entrata nella congregazione delle suore Ancelle della Chiesa, che si è unita alla alla congregazione delle Suore francescane dei Sacri Cuori. (ANSA).