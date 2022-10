Mostre: a Napoli 'What about me? Il gioiello scomposto'

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Al Museo Fondazione Plart, in occasione della IV edizione di EDIT Napoli, da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, DcomeDesign Women's Creative Projects presenta la mostra "What about me? Il gioiello scomposto' a cura di Anty Pansera e Patrizia Sacchi. Vengono esposti dieci particolari gioielli molto diversi tra loro, realizzati con materiali eterogenei, anche di riciclo, ma accomunati, spiegano i promotori dell'evento, "dalla facoltà di trasformarsi da bellissimi ornamenti per il corpo, a 'complementi d'arredo' di ogni sorta. Trascendendo il mero aspetto estetico che da sempre influenza la realizzazione di gioielli e monili, questi dieci oggetti sono dunque in grado, mutando rapidamente nella forma e nell'aspetto, di scomporsi e ricomporsi utilmente in altro, 'osando' interpretare più ruoli e funzioni, nel rispetto delle misure più consone che li rapportano al corpo in quanto gioielli".

A realizzarli, undici designer che lavorano a quattro mani o singolarmente, un gruppo eterogeneo di 'artiere', termine caro all'Associazione DcomeDesign: "Artigiane/artiste che sanno coniugare intelletto - nel guardare 'dentro' alle cose -, al fatto a mano e alla passione, per dare vita ad un lavoro realizzato con il cuore" si sottolinea ancora.

Sabato 8 ottobre, alle 18, in programma vi è un talk 'Creatività e sensibilità al femminile, un valore progettuale al di là del gender'. Intervengono Maria Pia Incutti, presidente della Fondazione Plart, Anty Pansera, presidente Associazione DcomeDesign, Antonella Venezia, board member Associazione DcomeDesign, Anna Fresa, responsabile per l'area del mezzogiorno Associazione comeDesign.

Modera Daria Grimaldi psicologa delle comunicazioni. (ANSA).