Investe pedone con l'auto e fugge, 21enne denunciato dai Cc

(ANSA) - CASERTA, 04 OTT - Un ragazzo di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri a Casal di Principe (Caserta) per aver investito con la propria auto un 55enne ed essere fuggito senza prestare soccorso. E' accaduto nei pressi della piazzetta Padre Pio; la vittima, trasportata all'ospedale di Aversa, ha riportato una contusione facciale con ferita lacero contusa allo zigomo e una contusione al ginocchio.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno compiuto immediati accertamenti analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglienza e attività privata presenti, che hanno permesso di identificare l'auto e il conducente, un 21enne residente a Giugliano in Campania (Napoli), che è stato denunciato per "fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali" e "omissione di soccorso". (ANSA).