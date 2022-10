Prof ucciso: manifestazione mamme, 'Non lasciateci soli'

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - 'Non lasciateci soli'. E' il messaggio scritto su un grande striscione esposto dalle mamme degli alunni della scuola media 'Marino Guarano' di Melito dove mercoledì scorso è stato ucciso a coltellate il professore Marcello Toscano. Per il suo omicidio è gravemente indiziato Giuseppe Porcelli, un collaboratore scolastico il cui fermo è stato convalidato dal gip. Un movente di natura economica sarebbe alla base del delitto.

La manifestazione è stata organizzata per sollecitare interventi che garantiscano la sicurezza della comunità scolastica, senza escludere, hanno chiesto le mamme, l'installazione delle telecamere, oltre ad una presenza maggiore delle forze dell'ordine. E' stato ricordato che nella scuola ci sono stati altri episodi di violenza, tra aprile e maggio, quando un ragazzo è stato accoltellato da un compagno di classe mentre una ragazzina è stata vittima di un episodio di bullismo da parte di alcune compagne.

Durante la manifestazione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del professore Toscano. (ANSA).