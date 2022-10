Caro bollette, presidio a Napoli dinanzi a sede Cdp

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - Circa venti persone hanno protestato contro l'aumento delle bollette a Napoli. Il sit in si è svolto dinanzi alla sede di Cassa depositi e prestiti, in via Verdi. I manifestanti hanno mostrato ai passanti le loro bollette che sono aumentate notevolmente rispetto allo stesso periodo dello scorso. Costi che sono stati giudicati insostenibili per i quali si chiede un intervento da parte dello Stato. Un manifestante ha anche bruciato le copie di due bollette del gas e dell'energia eletrica. (ANSA).