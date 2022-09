Covid: Campania; contagi in risalita, tre i decessi

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Sono 2135 i positivi al Covid in Campania sui 12460 test effettuati per un indice di positività pari al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% registrato ieri.

Salgono anche i ricoveri: quelli in degenza ordinaria passano da 252 a 263. In flessione invece le terapie intensive occupate che passano da 10 a 7. Tre i decessi, di cui uno nelle ultime quarantotto ore, gli altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri. (ANSA).