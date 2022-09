Musica: a Napoli al via il festival Spinacorona

(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - Ha preso il via Spinacorona, il Festival ideato e diretto da Michele Campanella e finanziato dal Comune di Napoli, giunto quest'anno alla sesta edizione. A mezzogiorno il Prologo, spazio tradizionalmente dedicato ai giovani talenti, che ha visto esibirsi alla Disciplina della Santa Croce (alle spalle di Sant'Agostino alla Zecca) Nora e Aran Spignoli Soria, due arpiste italo-spagnole non ancora sedicenni alle quali è stato assegnato il Premio Spinacorona per le nuove carriere musicali che va ad unirsi ai tantissimi riconoscimenti già ricevuti in vari paesi europei.

Alle 21 l'inaugurazione vera e propria vedrà il ritorno a Napoli dell'Orchestra della Toscana, considerata l'Istituzione concertistico-orchestrale di maggior prestigio in Italia, che nella stupenda cornice della Chiesa di San Filippo del Complesso Monumentale dei Girolamini proporrà, assieme a Michele Campanella e Monica Leone, due delle pagine più significative del meraviglioso lascito musicale di Wolfgang Amadé (come lui stesso amava firmarsi) Mozart, il cosiddetto Doppio Concerto KV365, inusuale nel suo prevedere due solisti dialoganti tra loro, e il Concerto KV271, noto come Jeunehomme dal cognome della committente dedicataria, pagina tra le più memorabili della letteratura pianistica di ogni tempo.

Come accadrà anche per tutti gli altri diciotto concerti della rassegna, previsti da domani a domenica 2, le porte apriranno gratuitamente trenta minuti prima dell'inizio di ogni esecuzione fino ad esaurimento dei posti. Spinacorona è prodotto da quest'annoda Gabbianella Club e Ravello Creative Lab con il coordinamento di Giovanni Oliva e la segreteria artistica di Livia Grimaldi; la comunicazione e l'immagine sono affidate ad Arteticae Doppiavoce. (ANSA).