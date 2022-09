Prosegue la mostra Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - Prosegue fino all'8 gennaio 2023 la mostra dedicata al più noto faraone dell'antichità. La suggestiva location del Castel dell'Ovo di Napoli ospita l'esposizione "Tutankhamon - Viaggio verso l'eternità" nel centenario della scoperta della faraonica sepoltura, che tante preziose informazioni ha fornito sulla conoscenza degli usi e costumi dell'antico popolo egizio. Nel novembre 1922 l'archeologo Howard Carter descrisse i momenti emozionanti di quella che in seguito si rivelò la più importante scoperta archeologica del XX secolo: «Era giunto il momento decisivo. […] ampliando un po' il foro, vi inserii una candela e scrutai dentro. […] man mano che i miei occhi si abituavano al buio, i particolari del locale emersero lentamente dall'oscurità: animali dall'aspetto strano, statue e oro, ovunque il luccichio dell'oro. Per un attimo rimasi muto per lo stupore, e quando Lord Carnarvon, incapace di attendere oltre, mi chiese ansiosamente: "Riuscite a vedere qualcosa?" fui solo capace di rispondere: "Sì, cose meravigliose"».

Cent'anni dopo Napoli rende omaggio a quegli istanti impressi nella Storia ed ai loro protagonisti con questa mostra, a cura di Clarissa Decembri, organizzata dalla Innovation di Firenze con il patrocinio del Comune di Napoli.

Al Castel dell'Ovo sono attualmente in esposizione oltre 100 riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di Tutankhamon, realizzati a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie. Una sala dell'esposizione è dedicata alla mummificazione, dove sono illustrate le varie fasi dell'imbalsamazione. Ricostruzioni scenografiche e la realtà virtuale realizzata da Unsquare Life guidano il visitatore nella conoscenza dei reperti, della loro funzione e della loro storia.

I più piccoli possono avvalersi di didascalie a loro dedicate.

(ANSA).