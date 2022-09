Elezioni: Napoli, alle 12 affluenza 11,46%

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - E' dell'11,46% l'affluenza rilevata alle ore 12 per le elezioni politiche nelle 884 sezioni del Comune di Napoli. Dato in crescita rispetto alle comunali del 2021, quando alla stessa ora era andato alle urne il 10,18% degli aventi diritto. Nello scorso giugno per i referendum alle 12 aveva votato solo il 2,69% degli elettori. (ANSA).