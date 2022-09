Covid: Campania; 1444 positivi ma nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Altre 1444 persone sono risultate positive al Covid in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 9955 test effettuati ( di cui 2425 molecolari). E' quanto informa il bollettino diffuso dalla Regione Campania. Come ieri non si registra alcun decesso,. I posti terapia intensiva occupati sono 9 (a fronte di una disponibilità di 575 posti): non si registra alcuna variazione rispetto al dato di ieri.

Per quanto i ricoveri in area medica sono 212 (la disponibilità di posti letto è di 3160) con un decremento di due ricoveri rispetto a ieri. (ANSA).