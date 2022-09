Napoli, riaperta al traffico la Galleria della Vittoria

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - E' stato completato l'intervento di messa in sicurezza dell'impalcatura della Galleria della Vittoria dopo l'incidente avvenuto questa mattina. Eliminato il pericolo, la Polizia Locale ha riaperto la circolazione in galleria. Subito dopo è stata nuovamente chiusa al traffico via Partenope, dopo la riapertura straordinaria di stamane per far fronte alla momentanea indisponibilità della Galleria. (ANSA).