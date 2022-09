L'arcivescovo di Sorrento Alfano, domenica andate a votare

(ANSA) - SORRENTO, 23 SET - Monsignor Francesco Alfano, arcivescovo della diocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, ha diffuso oggi un videomessaggio ai cittadini dell'area sorrentino-stabiese affinché domenica, in occasione delle elezioni politiche, si rechino a votare. "Sento il bisogno di rivolgermi a voi tutti in questo momento così delicato per la storia del nostro Paese e per l'umanità intera. Anche la Conferenza Episcopale italiana ha inviato un messaggio a tutti gli italiani, di speranza e di impegno che faccio mio e che condivido con voi".

"Un messaggio - dice - che nasce dalla preoccupazione, le scelte che siamo chiamati a fare decideranno le sorti del nostro Paese nell'immediato. I problemi da affrontare sono enormi, lo vediamo nelle nostre famiglie, nelle città, nel Paese; allargando lo sguardo in Europa con la guerra che non cessa ma sembra incendiare gli animi, le sfide dell'umanità: l'ecologia, la giustizia, il lavoro, l'energia, l'ambiente. Cosa fare? Non lasciamoci scoraggiare dalla tentazione del 'non cambia nulla lasciamo stare' oppure ancora 'decidono gli altri, è così complicato stiamo a vedere'. Pure essendoci delle lacune in questo cammino che come Paese dobbiamo fare verso una democrazia sempre più partecipata e reale, abbiamo il dovere di non disperdere il patrimonio ricevuto. Il voto è un diritto acquisito con sacrifici enormi e dobbiamo far sì che lo sia sempre di più in tutte le sue espressioni".

"Diamoci da fare, impegniamoci. Il messaggio dei vescovi - conclude mons. Alfano - si rivolge ai giovani che potrebbero lasciarsi disorientare ma anche a coloro che sono disillusi dinanzi ad esperire che non hanno portato frutto. È il momento in cui decidiamo ed orientiamo il nostro futuro. Impegniamoci, ascoltiamo, scriviamo una pagina significativa per noi, per le nuove generazioni e per il mondo intero che ha bisogno di pace e fraternità". (ANSA).