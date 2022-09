Edifica officina camion senza titolo,denunciato imprenditore

(ANSA) - CASERTA, 22 SET - Stavano realizzando un'attività industriale destinata al rimessaggio dei camion nonostante non avessero alcun titolo autorizzativo, e così è scattato il sequestro da parte dei carabinieri forestali. E' accaduto a Teverola, nel Casertano. Il titolare del fondo che è anche proprietario dell'azienda di rimessaggio di camion è stato denunciato alla Procura di Napoli Nord.

I militari della stazione Forestale di Marcianise hanno in particolare sequestrato l'intero fondo di circa 8mila metri quadrati costituito da un'area scoperta pavimentata in pietrisco, dove erano depositati materiali edili nonché due containers, di cui uno adibito ad ufficio e l'altro a privata abitazione del custode, oltre ad un capannone che è risultato realizzato abusivamente. (ANSA).