Energia: Anea porta a Ferrara soluzioni e innovazione

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Processo di transizione energetica, effetti del caro energia e soluzioni per affrontarlo. Questi i temi su cui Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) discuterà a Remtech Expo 2022 che parte oggi a Ferrara e che rinnova la collaborazione tra Anea, che a Napoli organizza EnergyMed, e Remtech, che è stata ospite della manifestazione partenopea quest'anno.

Domani ANEA terrà il workshop "Soluzioni per promuovere l'efficienza e la riduzione dei costi di energia" alla Fiera di Ferrara, organizzato nell'ambito della partnership con Remtech e in collaborazione con Renael (Rete Nazionale delle Agenzie per l'Energia) e Aess Modena. La discussione, in programma dalle 16.30, si focalizza sul processo di transizione energetica, sugli effetti del caro energia e sulle soluzioni per affrontarlo. Verranno, infatti, presentati esempi di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo, i modelli Esco e Global Service, per fare efficienza energetica e promuovere le rinnovabili.

L'appuntamento di Ferrara rappresenta l'occasione, inoltre, per lanciare la 14ma edizione di EnergyMed che si terrà a Napoli (dal 30 marzo al 1 aprile 2023) e che punta ad approfondire i principali temi di attualità sull'energia, con gli organizzatori che in sinergia con partner nazionali e internazionali si apprestano ad ospitare delegazioni dai Paesi del Mediterraneo per migliorare la collaborazione in un'ottica di sviluppo green.

"Siamo soddisfatti - spiega Michele Macaluso, direttore di Anea - di portare il nostro contributo e il know how a una Fiera di primo piano. Queste collaborazioni evidenziano il ruolo chiave di EnergyMed che risulta tra le principali fiere internazionali su questi temi. Lavoriamo da tanti anni, quando le rinnovabili erano alla nascita, e il Sud è molto cresciuto da allora ma bisogna farlo ancora, vista anche l'emergenza energia". (ANSA).