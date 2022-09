Droga: blitz dei carabinieri nel Napoletano, 10 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: sono le accuse che i carabinieri di Afragola (Napoli) e la DDA del capoluogo partenopeo contestano a dieci indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale "Barbato - Bizzarro" ai quali oggi sono stati notificati nove arresti in carcere e uno ai domiciliari.

Il gruppo, ritenuto dagli inquirenti dedito altraffico di sostanze stupefacenti, ha la sua base oeprativa ad Afragola, precisamente nel Rione Salicelle.

Le indagini, condotte dei Carabinieri di Afragola, riguardano il periodo tra il luglio 2018 e il maggio 2019, durante il quale sono state documentate attività illecite in due distinte piazze di spaccio di sostanza stupefacente (in particolare hashish e cocaina).

Gli inquirenti ritengono di avere individuato i capi promotori, i loro gestori e i pusher, oltre che i canali di approvvigionamento dello stupefacente. Le piazze in questione erano particolarmente redditizie, arrivando ad effettuare anche un centinaio di cessioni al giorno per un guadagno complessivo giornaliero di qualche migliaio di euro.

Nel corso dell'indagine sono stati eseguiti vari riscontri, con sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e con il contestuale arresto in flagranza dei detentori. (ANSA).