Con coltello e pistola a salve vicino un bar, denunciato

(ANSA) - CASERTA, 20 SET - Si aggirava nei pressi di un bar con una pistola, poi risultata a salve, e un coltello a serramanico; fermato per un controllo, è stato denunciato. E' accaduto a Marcianise, nel Casertano.

Sono stati i carabinieri della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a notare l'uomo, un 47enne del posto, nelle vicinanze di un bar, quasi come in procinto di realizzare un colpo. I militari lo hanno fermato e perquisito, trovandogli addosso una pistola a salve priva del tappo rosso e un coltello a scatto della lunghezza 27 centimetri; le armi sono state sequestrate e l'uomo denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. (ANSA).