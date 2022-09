Università: il contributo della psicologia per pace e ambiente

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Il contributo della psicologia alla pace, all'ambiente e al futuro globale: questi i temi centrali della nona Conferenza mondiale di psicologia di comunità - 9ICCP in programma a Napoli dal 21 al 24 settembre; vi parteciperanno psicologi di 45 Paesi per discutere di "Rigenerazione della comunità. Ponti e legami tra le persone e l'ambiente". L'evento si svolgerà nel Centro Congressi federiciano di via Partenope ed è organizzato dal Community Psychology lab dell'Università Federico II, diretto dalla professoressa Caterina Arcidiacono, chair woman della manifestazione, in collaborazione con la rete delle università italiane attive nella materia, la SIPCO - Società italiana di psicologia di comunità, l'Ordine nazionale degli psicologi e la Società europea di psicologia di comunità - ECPA.

'Lo scopo è discutere come la psicologia di comunità interviene per far fronte alle minacce della insicurezza e del rischio di guerra e disastri climatici L'equilibrio tra l'umanità e il pianeta è rotto. Urge una consapevolezza collettiva di quanto accade e allo stesso tempo la necessità di non perdere la speranza nel futuro - spiega Caterina Arcidiacono - Abbiamo previsto tre sessioni speciali dedicate a ciò che la psicologia può fare per la pace, la fiducia e l'ambiente.

L'obiettivo è ambizioso ed abbiamo invitato il pensatore globale Miguel Benasayag, a intervenire sul tema delle minacce cui è esposta la società contemporanea e come provare a farvi fronte.

Christoph Steinebach presidente della società europea di psicologia (EFPA), il presidente dell'ordine nazionale degli psicologi (David Lazzari) e il direttore di IRISS CNR, Massimo Clemente con Alicia Rodriguez dell'Università della Repubblica di Montevideo illustreranno possibili strategie e progetti per sviluppare resilienza nei contesti collettivi. Per individuare azioni da promuovere per rispondere al senso di sfiducia, impotenza e insicurezza che caratterizza la vita dei nostri giorni'. I lavori affronteranno i temi della psicologia di comunità in uno scenario mondiale, fanno sapere gli organizzatori. Oltre a interventi e dibattiti, sono in programma diverse iniziative. Tra esse, Community psychology lab e progetto Aurora della Federico II insieme con Officine San Carlo Vigliena propongono, venerdì 23, una performance autospressiva dal titolo Quality of life: environment, sea, earth and wellbeing con la collaborazione di Psy-com e della compagnia Coffee-Brecht con la guida del professore Marco Biondi. "Un'esperienza di improvvisazione teatrale - si evidenzia - finalizzata a sviluppare tra i presenti consapevolezza sui bisogni della terra e possibili strategie di intervento. Sabato 24, con il patrocinio del Consiglio d'Europa, i convegnisti parteciperanno ad una passeggiata al Molo San Vincenzo, altra iniziativa che vede la Federico II protagonista di un processo di promozione di sviluppo urbano". Mercoledì 21 settembre, alle 17, nell'Aula Magna del Centro congressi, aprirà i lavori il rettore dell'Ateneo federiciano, Matteo Lorito con il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Andrea Mazzucchi, insieme con rappresentanti di associazioni ed esperti del settore.(ANSA).