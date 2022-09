Musicisti band Bennato interrompono lite e vengono investiti

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Due musicisti della band di Eugenio Bennato, al termine di un concerto, intervengono per interrompere una lite tra un uomo e la sua compagna e rischiano di essere investiti. E' accaduto la scorsa notte, a Pompei (Napoli).

L'uomo e la sua compagna, anche a causa delle loro urla, hanno attirato l'attenzione dei due musicisti che avevano da poco terminato il concerto in piazza Schettini. I due hanno provato a calmarli ma la loro intromissione non è piaciuta affatto all'uomo, un 20enne del posto, che è salito a bordo della sua auto e ha tentato di investirli. I due musicisti sono stati soccorsi dal 118, per loro solo qualche escoriazione; il giovane che è stato indentificato sarà denunciato. (ANSA).