Spaccio di droga nella Vela 'rossa' a Scampia, tre arresti

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - Tre uomini già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Scampia a Napoli I militari li hanno sorpresi nel lotto M di Viale della Resistenza, nella "Vela Rossa".

Stavano cedendo droga ad alcuni acquirenti locali e non hanno fatto in tempo a scappare.

Addosso una dose di eroina, una di cobret e una di crack. E 330 euro in contanti ritenuti provento illecito. I tre saranno giudicati con rito direttissimo. Per i "clienti" una segnalazione alla prefettura. (ANSA).